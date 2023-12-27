Жилье для военных: сколько средств государство выделило на 2024 год и что будет с теми, кто не получит его

Если у бойца нет дома, то он будет рассчитывать на компенсацию за аренду

В Украине есть начисление компенсаций военным на аренду жилья, в случае если воинская часть не предоставила им дом.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир объясняет, как передает BBC, согласно бюджету Минобороны на 2024 год, 100 млн грн уйдет на жилье для военных. С 2021 года очередь на получение компенсации уменьшилась с 44,3 тысяч до 42,2 тысяч человек.

Джигир отмечает, что решение проблемы с жильем для военных сейчас в приоритете, но добавляет, что очередь уменьшается медленно.

"К примеру, в 2021 году очередь составляла 44,3 тыс. человек, в 2022 — 43,5 тыс. человек. На сегодняшний день в гарнизонах ВСУ на квартирном учете состоит около 42,2 тыс. человек", — говорит он.

Следует заметить, что выплаты "боевых" в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен в 2024 году также должны сохраниться и они будут осуществляться согласно постановлению "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Однако есть вероятность, когда финансирование бойцов может увеличиться.