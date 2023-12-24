У какой категории военнослужащих в 2024 году увеличатся выплаты

В следующем году не все военнослужащие могут рассчитывать на увеличение выплат

У большинства военнослужащих выплаты в 2024 году останутся на том же уровне, что и в 2023-м. Однако на их увеличение могут рассчитывать те военные, которые получили инвалидность из-за полученной травмы во время несения службы или выполнения служебного задания.

Изменение связано с ростом прожиточного минимума с 1 января следующего года. Об этом сообщает "24 канал".

Как вырастут выплаты в 2024 году

С 1 января в Украине вырастет прожиточный минимум. Сейчас он составляет 2 589 гривен, но уже с нового года будет 2 920 грн. От этого показателя зависит сумма выплаты для военнослужащего, получившего инвалидность в результате боевых действий.

На размер компенсации от государства зависит, когда была получена травма. Если это произошло при выполнении служебного задания, то выплата будет гораздо больше.

В случае, если инвалидность была получена из-за травмы, полученной при несении службы, компенсация будет от 70 до 120 прожиточных минимумов. То есть, от 204 400 грн до 350 400 грн.

Если инвалидность была получена из-за травм при выполнении служебного задания, то военный может рассчитывать на выплату в размере 250-400 прожиточных минимумов. Минимальный размер компенсации в 2024 году составит 730 тыс. грн., а максимальный ― 1 млн. 168 тыс. грн.

Можно ли получить выплаты, если инвалидность получена из-за болезни или несчастного случая

Юрист Лобунько Михаил утверждает, что выплата также предусмотрена, если при исполнении обязанностей у военного произошло заболевание или несчастный случай. Размер зависит от группы инвалидности:

I группа ― 120 прожиточных минимумов;

II группа ― 90 прожиточных минимумов;

III ― 70 прожиточных минимумов.

Отметим, что это не распространяется на солдат срочной службы. Выплаты компенсаций срочникам тоже проводятся, но они регулируются другими правовыми нормами.

Ранее "Телеграф" писал, от чего зависит зарплата военнослужащих. На это влияет много факторов, поэтому выплаты у бойцов могут существенно отличаться.