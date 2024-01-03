Рус

Надбавки, які входять до зарплати: за яких обставин бійці отримають додаткові виплати

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українські воїни Новина оновлена 03 січня 2024, 14:22
Українські воїни. Фото Генштаб ЗСУ

Є дев'ять різних причин для здійснення нарахування

Наразі в Україні діє система соціального захисту військовослужбовців, яка містить в собі різні види надбавок.

В грошове забезпечення входять 9 виплат, які будуть нараховані за деяких умов. Сума кожної з надбавок буде відрізнятись, як мовиться на сайті "Безоплатна правова допомога".

Які існують види надбавок для військових

  • за вислугу років;
  • за особливості проходження служби;
  • за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України;
  • за кваліфікацію; за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу;
  • за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць;
  • надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень;
  • за безперервний стаж на шифрувальній роботі;
  • за почесні звання; за спортивні звання;
  • надбавки військовослужбовцям-донорам.

На сайті роз'яснюється, що у грошові доплати бійцям у 2023 році входять: виплата за науковий ступінь та за вчене звання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повний список виплат, які входять в грошове забезпечення бійців офіцерського складу.

Теги:
#Військові #Виплати #Надбавки #Виплати військовим