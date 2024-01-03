Надбавки, які входять до зарплати: за яких обставин бійці отримають додаткові виплати
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Є дев'ять різних причин для здійснення нарахування
Наразі в Україні діє система соціального захисту військовослужбовців, яка містить в собі різні види надбавок.
В грошове забезпечення входять 9 виплат, які будуть нараховані за деяких умов. Сума кожної з надбавок буде відрізнятись, як мовиться на сайті "Безоплатна правова допомога".
Які існують види надбавок для військових
- за вислугу років;
- за особливості проходження служби;
- за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України;
- за кваліфікацію; за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу;
- за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць;
- надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень;
- за безперервний стаж на шифрувальній роботі;
- за почесні звання; за спортивні звання;
- надбавки військовослужбовцям-донорам.
На сайті роз'яснюється, що у грошові доплати бійцям у 2023 році входять: виплата за науковий ступінь та за вчене звання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повний список виплат, які входять в грошове забезпечення бійців офіцерського складу.