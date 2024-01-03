Надбавки, входящие в зарплату: при каких обстоятельствах бойцы получат дополнительные выплаты
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Есть девять различных причин для осуществления начисления
В настоящее время в Украине действует система социальной защиты военнослужащих, которая включает в себя различные виды надбавок.
В денежное обеспечение входят 9 выплат, которые будут начислены при некоторых условиях. Сумма каждой из надбавок будет отличаться, как говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь".
Существующие виды надбавок для военных
- за выслугу лет;
- за особенности прохождения службы;
- за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
- за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
- за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;
- надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;
- за непрерывный стаж на шифровальной работе;
- за почетные звания; за спортивные звания;
- надбавки военнослужащим-донорам.
На сайте разъясняется, что в денежные доплаты бойцам в 2023 году входят: выплата за ученую степень и ученое звание.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о полном списке выплат, входящих в денежное обеспечение бойцов офицерского состава.