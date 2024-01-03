Надбавки, входящие в зарплату: при каких обстоятельствах бойцы получат дополнительные выплаты

Есть девять различных причин для осуществления начисления

В настоящее время в Украине действует система социальной защиты военнослужащих, которая включает в себя различные виды надбавок.

В денежное обеспечение входят 9 выплат, которые будут начислены при некоторых условиях. Сумма каждой из надбавок будет отличаться, как говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь".

Существующие виды надбавок для военных

за выслугу лет;

за особенности прохождения службы;

за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;

за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;

за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;

надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;

за непрерывный стаж на шифровальной работе;

за почетные звания; за спортивные звания;

надбавки военнослужащим-донорам.

На сайте разъясняется, что в денежные доплаты бойцам в 2023 году входят: выплата за ученую степень и ученое звание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о полном списке выплат, входящих в денежное обеспечение бойцов офицерского состава.