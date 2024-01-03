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Надбавки, входящие в зарплату: при каких обстоятельствах бойцы получат дополнительные выплаты

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Украинские воины
Украинские воины. Фото Генштаб ВСУ

Есть девять различных причин для осуществления начисления

В настоящее время в Украине действует система социальной защиты военнослужащих, которая включает в себя различные виды надбавок.

В денежное обеспечение входят 9 выплат, которые будут начислены при некоторых условиях. Сумма каждой из надбавок будет отличаться, как говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь".

Существующие виды надбавок для военных

  • за выслугу лет;
  • за особенности прохождения службы;
  • за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
  • за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
  • за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;
  • надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;
  • за непрерывный стаж на шифровальной работе;
  • за почетные звания; за спортивные звания;
  • надбавки военнослужащим-донорам.

На сайте разъясняется, что в денежные доплаты бойцам в 2023 году входят: выплата за ученую степень и ученое звание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о полном списке выплат, входящих в денежное обеспечение бойцов офицерского состава.

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#Военные #Выплаты #Надбавки #Выплаты военным