Денежное обеспечение бойцов офицерского состава: полный список выплат и надбавок

Есть три категории начислений

Все военные в Украине имеют право на месячные выплаты, состоящие из разных видов надбавок.

Есть основные, дополнительные и единовременные начисления для бойцов офицерского состава. Об этом говорится в законе "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Денежное обеспечение военнослужащих среди лиц офицерского состава (слушателей, а именно адъюнктов, докторантов, рядового, сержантского и старшинского состава (кроме военнослужащих срочной службы)), включает:

Основные виды выплат:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

Ежемесячные дополнительные выплаты:

повышение должностного оклада во время прохождения военной службы на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный;

надбавки за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по тайнам, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания;

доплаты за ученую степень и ученое звание;

премию;

Единовременные дополнительные выплаты:

морское вознаграждение, вознаграждения за прыжки с парашютом, за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин, за водолазные работы и за боевое дежурство;

единовременная денежная помощь после заключения первого контракта, для оздоровления, для решения социально-бытовых вопросов, в случае увольнения с военной службы;

другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что община предоставит компенсацию для некоторых бойцов на оплату коммунально-жилищных услуг.