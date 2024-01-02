Денежное обеспечение бойцов офицерского состава: полный список выплат и надбавок
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Есть три категории начислений
Все военные в Украине имеют право на месячные выплаты, состоящие из разных видов надбавок.
Есть основные, дополнительные и единовременные начисления для бойцов офицерского состава. Об этом говорится в законе "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".
Денежное обеспечение военнослужащих среди лиц офицерского состава (слушателей, а именно адъюнктов, докторантов, рядового, сержантского и старшинского состава (кроме военнослужащих срочной службы)), включает:
Основные виды выплат:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавку за выслугу лет;
Ежемесячные дополнительные выплаты:
- повышение должностного оклада во время прохождения военной службы на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный;
- надбавки за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по тайнам, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания;
- доплаты за ученую степень и ученое звание;
- премию;
Единовременные дополнительные выплаты:
- морское вознаграждение, вознаграждения за прыжки с парашютом, за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин, за водолазные работы и за боевое дежурство;
- единовременная денежная помощь после заключения первого контракта, для оздоровления, для решения социально-бытовых вопросов, в случае увольнения с военной службы;
- другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством Украины.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что община предоставит компенсацию для некоторых бойцов на оплату коммунально-жилищных услуг.