Деньги дадут, но использовать их можно после войны: на какую компенсацию рассчитывают бойцы

Есть пошаговая инструкция

Ветераны в Украине имеют право на выплату, которая будет направлена на приобретение жилья. До конца года около 2500 человек получат эту компенсацию.

В Государственном бюджете на 2024 год на обеспечение жильем таких военных, членов семей погибших защитников и защитниц заложено около 5,75 млрд грн. Об этом говорится на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

Кому из бойцов начислят эти деньги

лица с инвалидностью в результате войны I и II группы (АТО/ООС, участие в боевых действиях на территории других государств);

ВПЛ, которые являются УБД, или лицами с инвалидностью в результате войны III группы (АТО/или ООС до 1 июня 2018 года), год пребывания в базе данных ВПЛ до 24.02.2022;

члены семьи погибшего (пропавшего без вести) умерли в результате АТО/ООС, мерах обороны, участия в боевых действиях на территории других государств.

Пошаговая инструкция, как получить компенсацию на жилье

Шаг №1 — встать на квартирный учет и предоставить следующие документы:

Сделав все, как нужно в предыдущем шаге, нужно переходить к следующему – шаг №2. Далее необходимо подать следующие документы в ЦНАП или Орган социальной защиты по месту нахождения на квартирном учете.

А дальше осталось получить решение комиссии о назначении компенсации (шаг №3), открыть специальный счет в "Ощадбанке" (шаг №4), подать копию договора с банком в местный орган соцзащиты (шаг №5), дождаться поступления денег (шаг №6) и приобрести жилье в течение года (шаг №7).

Как людям приобрести жилье

Ниже приведено объяснение, как военному или его семье купить жилье за счет компенсации:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое начисление будет производиться для бойцов, выведенных за штат.