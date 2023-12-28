Более 1 миллиона для семьи погибшего бойца: какие необходимо собрать документы

Размер для каждого будет разным

Денежная выплата семье воина часто может быть предоставлена в виде компенсации, помощи от государства или военных организаций. Одно из таких начислений будет поступать в случае гибели бойца.

Размер одноразовой компенсации колеблется в пределах от 1,3 миллиона до 15 миллионов гривен. Однако эти деньги не получат две категории лиц, а именно жители Беларуси и России, как говорится на сайте Верховной Рады.

Кому из семьи достанется эта компенсация и какие необходимы документы

родители

один из супругов, который не женился во второй раз

дети, не достигшие совершеннолетия

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия

иждивенцы погибшего.

Семье бойца нужно обратиться в воинскую часть, чтобы она предоставила:

выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи погибшего;

денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели военнослужащего дополнительного вознаграждения.

После получения этих документов члены семьи должны прийти в областной центр занятости и социальную поддержку независимо от места регистрации. Областной территориальный центр комплектования отправит документы на рассмотрение в областной военкомат управления, а последний — в Миноборону.

Следует заметить, что если кто-то из лиц семьи отказался от выплаты, то их часть распределится между другими членами семьи покойного.

Размер выплаты и что на него повлияет

Сначала государство насчитает 20% суммы, а остаток разобьет ежемесячно в течение 40 следующих месяцев.

Боец погиб в боевых действиях на фронте — 15 млн гривен;

Военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях – 1,3 млн гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько средств государство выделило на 2024 год для обеспечения жильем военных.