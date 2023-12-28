Более 1 миллиона для семьи погибшего бойца: какие необходимо собрать документы
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Размер для каждого будет разным
Денежная выплата семье воина часто может быть предоставлена в виде компенсации, помощи от государства или военных организаций. Одно из таких начислений будет поступать в случае гибели бойца.
Размер одноразовой компенсации колеблется в пределах от 1,3 миллиона до 15 миллионов гривен. Однако эти деньги не получат две категории лиц, а именно жители Беларуси и России, как говорится на сайте Верховной Рады.
Кому из семьи достанется эта компенсация и какие необходимы документы
- родители
- один из супругов, который не женился во второй раз
- дети, не достигшие совершеннолетия
- дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия
- иждивенцы погибшего.
Семье бойца нужно обратиться в воинскую часть, чтобы она предоставила:
- выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;
- документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
- выписку из личного дела о составе семьи погибшего;
- денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели военнослужащего дополнительного вознаграждения.
После получения этих документов члены семьи должны прийти в областной центр занятости и социальную поддержку независимо от места регистрации. Областной территориальный центр комплектования отправит документы на рассмотрение в областной военкомат управления, а последний — в Миноборону.
Следует заметить, что если кто-то из лиц семьи отказался от выплаты, то их часть распределится между другими членами семьи покойного.
Размер выплаты и что на него повлияет
Сначала государство насчитает 20% суммы, а остаток разобьет ежемесячно в течение 40 следующих месяцев.
- Боец погиб в боевых действиях на фронте — 15 млн гривен;
- Военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях – 1,3 млн гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько средств государство выделило на 2024 год для обеспечения жильем военных.