Більше 1 мільйона для родини загиблого бійця: які необхідно зібрати документи

Розмір для кожного буде різним

Грошова виплата родині воїна часто може бути надана у вигляді компенсації, допомоги від держави або військових організацій. Одна з таких нарахувань надходитиме у разі загибелі бійця.

Розмір одноразової компенсації коливається в межах від 1,3 мільйона до 15 мільйонів гривень.Однак ці гроші не отримають дві категорії осіб, а саме жителі Білорусі та Росії, як мовиться на сайті Верховної Ради.

Кому з родини дістанеться ця компенсація та які необхідні документи

батьки

один з подружжя, який не одружився вдруге

діти, які не досягли повноліття

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття

утриманці загиблого.

Родині бійця треба звернутись до військової частини, аби та надала:

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім'ї загиблого;

грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі військовослужбовця додаткової винагороди.

Після отримання цих документів члени сім’ї повинні прийти до обласного центру зайнятості та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації. Обласний територіальний центр комплектування відправить документи на розгляд до обласного військкомату управління, а останній — до Міноборони.

Варто зауважити, у разі, якщо хтось з осіб родини відмовився від виплати, то їх частина розподілиться між іншими членами сім'ї покійного.

Розмір виплати та що на нього впливатиме

Спочатку держава нарахує 20% від суми, а залишок розіб'є щомісячно впродовж 40 наступних місяців.

Боєць загинув у бойових діях на фронті — 15 млн гривень;

Військовий загинув у період проходження військової служби, але не в бойових дій — 1,3 млн гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки коштів держава виділила на 2024 рік для забезпечення житлом військових.