Гроші дадуть, але використати їх можна після війни: на яку компенсацію розраховують бійці
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Є покрокова інструкція
Ветерани в Україні мають право на виплату, яка буде спрямована на придбання житла. До кінця року близько 2500 осіб отримають цю компенсацію.
У Державному бюджеті на 2024 рік на забезпечення житлом таких військових, членів родин загиблих захисників і захисниць закладено майже 5,75 млрд грн. Про це мовиться на сайті Міністерства у справах ветеранів України.
Кому з бійців нарахують ці гроші
- особи з інвалідністю внаслідок війни І та II групи (АТО/ООС, участь у бойових діях на території інших держав);
- ВПО, які є УБД, або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО/або ООС до 1 червня 2018 року), рік перебування в базі даних ВПО до 24.02.2022;
- члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок АТО/ООС, заходах оборони, участі у бойових діях на території інших держав.
Покрокова інструкція, як отримати компенсацію на житло
Крок №1 — встати на квартирний облік і надати такі документи:
Зробивши все, як потрібно у попередньому кроці, треба переходити до наступного — крок №2. Далі необхідно подати наведені нижче документи до ЦНАПу або Органу соціального захисту за місцем перебування на квартирному обліку.
А далі залишилось отримати рішення комісії про призначення компенсації (крок №3), відкрити спеціальний рахунок в "Ощадбанку" (крок №4), подати копію договору з банком до місцевого органу соцзахисту (крок №5), дочекатись надходження грошей (крок №6) і придбати житло впродовж року (крок №7).
Як особам придбати житло
Нижче наведено пояснення, як військовому або його родині купити житло коштом компенсації:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке нарахування буде здійснюватись для бійців, що були виведені поза штат.