Грошове забезпечення бійців офіцерського складу: повний список виплат та надбавок

Є три категорії нарахувань

Усі військові в Україні мають право на місячні виплати, які складаються з різних видів надбавок.

Є основні, додаткові та одноразові нарахування для бійців офіцерського складу. Про це мовиться в законі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Грошове забезпечення військовослужбовців з-поміж осіб офіцерського складу (слухачів, а саме ад’юнктів, докторантів, рядового, сержантського та старшинського складу (крім військовослужбовців строкової служби)), включає:

Основні види виплат:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

Щомісячні додаткові виплати:

підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;

надбавки за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання;

доплати за науковий ступінь та за вчене звання;

премію;

Одноразові додаткові виплати:

морську винагороду, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, підіймання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;

одноразові грошові допомоги після укладення першого контракту, для оздоровлення, для розв'язання соціально-побутових питань, у разі звільнення з військової служби;

інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що громада надасть компенсацію для деяких бійців на оплату комунально-житлових послуг.