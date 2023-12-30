Повторная выплата военным: есть три условия для получения денег

Размер помощи может быть разным

Украинским военным в случае установления инвалидности выплачивается единовременная денежная помощь. Однако в случае, когда полученная травма привела к потере большего процента нетрудоспособности, бойцы могут получить дополнительную выплату.

Условия получения дополнительной выплаты объясняются в "Справочнике военнослужащего после ранения". Существуют три разных условия для начисления дополнительной помощи. Ее размер будет зависеть от учета других надбавок вследствие разных, не связанных между собой заболеваний.

Когда назначается дополнительная выплата

Если военнослужащему после первичного установления инвалидности во время последующего осмотра (пересмотра) будет установлена высшая группа инвалидности или изменена причинная связь, дающая право на получение единовременного денежного пособия. В таком случае выплата производится с учетом ранее выплаченных сумм (в частности, вследствие разных, не связанных между собой, заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий).

Если военный потерял еще больший процент трудоспособности без инвалидности. Выплата пособия производится с учетом ранее выплаченных сумм (кроме случаев ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в разный период времени, по которым выплата пособия осуществляется отдельно, без учета ранее выплаченных сумм).

Если при первичном осмотре была установлена степень потери трудоспособности без установления инвалидности в процентах, а при последующем осмотре (переосмотре) установлена инвалидность. В таком случае выплата единовременного денежного пособия осуществляется с учетом ранее выплаченных сумм (в частности, вследствие разных, не связанных между собой, заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что ветераны в Украине имеют право на выплату, которая будет направлена на приобретение жилья. До конца года около 2500 человек получат эту компенсацию.