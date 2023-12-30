Повторна виплата військовим: є три умови для отримання грошей

Розмір допомоги може бути різним

Українським військовим у разі встановлення інвалідності виплачується одноразова грошова допомога. Проте у випаду, коли отримана травма призвела до втрати більшого відсотка непрацездатності, бійці можуть отримати додаткову виплату.

Умови отримання додаткової виплати пояснюються у "Довіднику військовослужбовця після поранення". Зазначається, існують три різних умови для нарахування додаткової допомоги. Її розмір залежатиме від урахування інших надбавок внаслідок різних, не пов'язаних між собою захворювань.

Коли призначається додаткова виплата

Якщо військовослужбовцю після первинного встановлення інвалідності під час наступного огляду (переогляду) буде встановлено вищу групу інвалідності або змінено її причинний зв’язок, що дає право на отримання одноразової грошової допомоги. У такому випадку виплата здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (зокрема, внаслідок різних, не пов’язаних між собою, захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв).

Якщо військовий втратив ще більший відсоток працездатності без інвалідності. Виплата допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (крім випадків поранення, травми, контузії, каліцтва, отриманих у різний період часу, за якими виплата допомоги здійснюється окремо, без урахування раніше виплачених сум).

Якщо під час первинного огляду було встановлено ступінь втрати працездатності без установлення інвалідності у відсотках, а під час наступного огляду (переогляду) встановлено інвалідність. У такому разі виплата одноразової грошової допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (зокрема, внаслідок різних, не пов’язаних між собою, захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ветерани в Україні мають право на виплату, яка буде спрямована на придбання житла. До кінця року близько 2500 осіб отримають цю компенсацію.