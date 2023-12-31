Почему военным отказывают в выплате "боевых": эксперты назвали основные причины

Пройти ряд процедур и подать заявление – только половина дела

Украинские военные, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях могут рассчитывать на денежные выплаты от государства в размере до 100 тысяч грн. Но есть ряд оснований, почему эти выплаты могут не предоставиться.

В частности, юристы Национальной ассоциации адвокатов Украины выделяют несколько случаев. Хотя они отмечают и то, что единой правовой позиции нет.

Для получения выплаты военные должны пройти ряд процедур, а также подать соответствующее заявление в ТЦК и СП. Однако частым случаем является то, что эти заявления не удовлетворяют.

Наиболее распространенными являются три основные группы оснований для оставления исковых требований военнослужащих без удовлетворения:

Непредоставление доказательств непосредственного участия в боевых действиях (или в обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и обороне, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии); Не включение лица в приказ о выплате вознаграждения в связи с привлечением к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности (в случае совершения правонарушения, взыскания или наказания); Доказательства, предоставленные истцом, не отвечают требованиям ведомственных приказов или предоставлены с нарушением процедуры.

В случаях, когда у военнослужащих отсутствуют доказательства их участия в боевых действиях, есть шесть основных аргументов, которые становятся основаниями отказа:

Недостаточность доказательств. Суды указывают, что истец не предоставил достаточные документальные подтверждения своего участия в конкретных боевых действиях или мероприятиях, в частности, приказов командования, рапортов и других документов в обжалуемый период. Отсутствие документов. Суды отмечают, что в материалы дела не были включены документы от командования Оперативной группировки войск, подтверждающие участие истца в мероприятиях по национальной безопасности и обороны или подтверждающие перемещение истца во время указанного периода. Отсутствие приказов и боевых действий. Эти документы обычно используются для подтверждения участия военнослужащих в боевых операциях. Несоответствие списка участников. В одном из случаев указано, что военнослужащий не находился в перечне лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Не опровержение доводов ответчика. В одном случае ответчик направил письмо, которое, по указаниям суда, не было опровергнуто истцом. В одном из дел ответчик не опроверг заявленные обстоятельства, но суд считал, что именно это не дает достаточных оснований для признания этих обстоятельств безоговорочными и безусловными. Отсутствие допустимых доказательств. Суд определяет, что доказательства, представленные истцом, недостаточно убедительными и допустимыми, поскольку они отвечают требованиям инструкции по выплате дополнительного вознаграждения.

Ранее "Телеграф" писал, что украинским военным в случае установления инвалидности выплачивается единовременная денежная помощь. Однако в случае, когда полученная травма привела к потере большего процента нетрудоспособности, бойцы могут получить дополнительную выплату. Условия получения которой объясняются в "Справочнике военнослужащего после ранения".