10, 30 та 50 тисяч гривень: хто з військових в Україні може отримати допомогу

Ця програма діяла протягом 2023 року і цього року її продовжили.

Українські військові можуть претендувати на кілька видів матеріальної допомоги у розмірі 10, 30 та 50 тисяч гривень. Йдеться про захисників у місті Енергодар Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, пише Meta.Ua. Мер нагадав, що військовослужбовцям доступна грошова допомога від держави за поранення під час участі у бойових діях.

Ця програма діяла протягом 2023 року і цього року її продовжили. Фінансова допомога буде видана на лікування захисників та захисниць, які були поранені під час оборони своєї країни.

Право на отримання виплати має воїни, які отримали контузію, тілесні ушкодження або поранення на фронті. Місце реєстрації постраждалого військовослужбовця має перебувати в Енергодарі.

Важливо додати, що й військовослужбовець неспроможна особисто звернутися за допомогою, це можуть зробити його родичі.

Які документи необхідні

Заява на ім’я керівника УПСЗН;

Копія паспорта, незалежно від форми;

Додаток до паспорта, якщо його виготовлено у вигляді ID-картки;

Копія документа з інформацією про ІПН;

Довідку форми №100;

Довідку з лікарні із зазначенням необхідності пройти лікування через поранення;

Копію військового квитка;

Копію посвідчення учасника бойових дій;

Довідку про банківський рахунок.

Якщо заява подається родичем, необхідно також надати копію документа, що підтверджує спорідненість.

Які суми виплачують і за що

Сума визначається залежно від поранення військового:

Легке – 10 тисяч гривень;

гривень; Середнє – 30 тисяч гривень;

гривень; Тяжке — 50 тисяч гривень.

Заяву можна подати електронною поштою [email protected] або через спеціаліста Центру допомоги евакуйованим громадянам у Запоріжжі в 10-му корпусі ЗНУ.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що деякі українські військові можуть претендувати на отримання 50 тисяч гривень фінансової допомоги. Однак для цього є певна умова.