10, 30 и 50 тысяч гривен: кто из военных в Украине может получить помощь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Данная программа действовала в течение 2023 года и в этом году ее продлили
Украинские военные могут претендовать на несколько видов материальной помощи в размере 10, 30 и 50 тысяч гривен. Речь идет о защитниках в городе Энергодар Запорожской области.
Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, пишет Meta.Ua. Мэр напомнил, что военнослужащим доступна денежная помощь от государства за ранение во время участия в боевых действиях.
Данная программа действовала в течение 2023 года и в этом году ее продлили. Финансовая помощь будет выдана на лечение защитников и защитниц, которые были ранены при обороне своей страны.
Право на получение выплаты есть у воинов, получивших контузию, телесные повреждения или ранения на фронте. Место регистрации пострадавшего военнослужащего должно находиться в Энергодаре.
Важно добавить, что если военнослужащий не может лично обратиться за помощью, это могут сделать его родственники.
Какие документы нужны
- Заявление на имя руководителя УПСЗН;
- Копия паспорта, вне зависимости от его формы;
- Приложение к паспорту, если он изготовлен в виде ID-карты;
- Копия документа с информацией об ИНН;
- Справку формы №100;
- Справку из больницы с указанием необходимости пройти лечение по причине ранения;
- Копию военного билета;
- Копию удостоверения участника боевых действий;
- Справку о банковском счете.
- Если заявление подается родственником, то необходимо также предоставить копию подтверждающего родство документа.
Какие суммы выплачивают и за что
Сумма определяется в зависимости от ранения военного:
- Легкое — 10 тысяч гривен;
- Среднее — 30 тысяч гривен;
- Тяжелое — 50 тысяч гривен.
Заявление можно подать по электронной почте [email protected] или через специалиста Центра помощи эвакуированным гражданам в городе Запорожье в 10-м корпусе ЗНУ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут претендовать на получение 50 тысяч гривен финансовой помощи. Однако для этого есть определенное условие.