Укр

10, 30 и 50 тысяч гривен: кто из военных в Украине может получить помощь

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Кто из военных может получить выплаты 10, 30 и 50 тысяч грн Новость обновлена 14 января 2024, 15:53
Кто из военных может получить выплаты 10, 30 и 50 тысяч грн. Фото Открытые источники

Данная программа действовала в течение 2023 года и в этом году ее продлили

Украинские военные могут претендовать на несколько видов материальной помощи в размере 10, 30 и 50 тысяч гривен. Речь идет о защитниках в городе Энергодар Запорожской области.

Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, пишет Meta.Ua. Мэр напомнил, что военнослужащим доступна денежная помощь от государства за ранение во время участия в боевых действиях.

Данная программа действовала в течение 2023 года и в этом году ее продлили. Финансовая помощь будет выдана на лечение защитников и защитниц, которые были ранены при обороне своей страны.

Право на получение выплаты есть у воинов, получивших контузию, телесные повреждения или ранения на фронте. Место регистрации пострадавшего военнослужащего должно находиться в Энергодаре.

Важно добавить, что если военнослужащий не может лично обратиться за помощью, это могут сделать его родственники.

Какие документы нужны

  • Заявление на имя руководителя УПСЗН;
  • Копия паспорта, вне зависимости от его формы;
  • Приложение к паспорту, если он изготовлен в виде ID-карты;
  • Копия документа с информацией об ИНН;
  • Справку формы №100;
  • Справку из больницы с указанием необходимости пройти лечение по причине ранения;
  • Копию военного билета;
  • Копию удостоверения участника боевых действий;
  • Справку о банковском счете.
  • Если заявление подается родственником, то необходимо также предоставить копию подтверждающего родство документа.

Какие суммы выплачивают и за что

Сумма определяется в зависимости от ранения военного:

  • Легкое — 10 тысяч гривен;
  • Среднее — 30 тысяч гривен;
  • Тяжелое — 50 тысяч гривен.

Заявление можно подать по электронной почте [email protected] или через специалиста Центра помощи эвакуированным гражданам в городе Запорожье в 10-м корпусе ЗНУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут претендовать на получение 50 тысяч гривен финансовой помощи. Однако для этого есть определенное условие.

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