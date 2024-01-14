10, 30 и 50 тысяч гривен: кто из военных в Украине может получить помощь

Данная программа действовала в течение 2023 года и в этом году ее продлили

Украинские военные могут претендовать на несколько видов материальной помощи в размере 10, 30 и 50 тысяч гривен. Речь идет о защитниках в городе Энергодар Запорожской области.

Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, пишет Meta.Ua. Мэр напомнил, что военнослужащим доступна денежная помощь от государства за ранение во время участия в боевых действиях.

Данная программа действовала в течение 2023 года и в этом году ее продлили. Финансовая помощь будет выдана на лечение защитников и защитниц, которые были ранены при обороне своей страны.

Право на получение выплаты есть у воинов, получивших контузию, телесные повреждения или ранения на фронте. Место регистрации пострадавшего военнослужащего должно находиться в Энергодаре.

Важно добавить, что если военнослужащий не может лично обратиться за помощью, это могут сделать его родственники.

Какие документы нужны

Заявление на имя руководителя УПСЗН;

Копия паспорта, вне зависимости от его формы;

Приложение к паспорту, если он изготовлен в виде ID-карты;

Копия документа с информацией об ИНН;

Справку формы №100;

Справку из больницы с указанием необходимости пройти лечение по причине ранения;

Копию военного билета;

Копию удостоверения участника боевых действий;

Справку о банковском счете.

Если заявление подается родственником, то необходимо также предоставить копию подтверждающего родство документа.

Какие суммы выплачивают и за что

Сумма определяется в зависимости от ранения военного:

Легкое — 10 тысяч гривен;

гривен; Среднее — 30 тысяч гривен;

гривен; Тяжелое — 50 тысяч гривен.

Заявление можно подать по электронной почте [email protected] или через специалиста Центра помощи эвакуированным гражданам в городе Запорожье в 10-м корпусе ЗНУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут претендовать на получение 50 тысяч гривен финансовой помощи. Однако для этого есть определенное условие.