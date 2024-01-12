"Дополнительная мотивация": при каком условии бойцам выплатят по 50 тысяч гривен

Это касается лиц только одного региона

Украинским военным в разных областях предусмотрены определенные выплаты. Бойцы, проживающие в общине Львова, будут рассчитывать на 50 тысяч гривен.

Как говорит мэр Львова Андрей Садовый в Telegram-канале, община города выплатит эту сумму каждому, кто подпишет контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой.

"Такое решение было принято сегодня на Исполкоме. Пусть это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для наших ребят, которые решили стать на защиту Украины", — отметил он.

Стоит напомнить, что проживающие в Ивано-Франковской общине бойцы будут рассчитывать на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом в эфире радио "Западный полюс" сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Бойцы, не имеющие статуса УБД, но у них будет справка о том, что они участвуют в боевых действиях, получат не 3 тысячи, а 5 тысяч гривен на оплату коммунальных.

Ранее Телеграф писал о том, в каких случаях командир воинской части может отказать в выплате семье бойца.