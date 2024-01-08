Есть два основания: когда денежное обеспечение бойца выплачивается его семье

Условия начисления достаточно сложны

Семьи наших защитников имеют право на выплаты от государства в зависимости от некоторых обстоятельств. Два условия, которые дают возможность семье бойца получать его денежное обеспечение, это если он захвачен в плен или без вести пропал.

Размер такого начисления составит сумму месячной зарплаты военного. Об этом говорится в законе "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или безвестно отсутствующих".

Согласно ему, выплата денежного обеспечения осуществляется ежемесячно на основании приказов командиров (начальников, руководителей) воинских частей (учреждений, организаций) членам семей:

военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, интернированных в нейтральных государствах – до дня их освобождения включительно;

военнослужащих, безвестно отсутствующих, – до дня вступления в законную силу решения суда о признании их безвестно отсутствующими или объявления умершими.

Выплата денежной помощи семьям военнослужащих будет производиться до выяснения случаев пребывания военнослужащих в плену или заложниках, лишенных свободы или освобожденных, признанных в соответствии с законодательством без вести пропавшими или погибшими. Во всех случаях выплата будет начисляться не позднее дня выбытия военнослужащего из списков личного состава воинской части (учреждения, организации).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выплата 30 тысяч гривен предусмотрена еще для одной категории военнослужащих.