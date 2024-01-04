После вывода воинской части из зоны боевых действий бойцы должны получить выплату: какая сумма
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Есть определенные условия и обстоятельства
Для украинских бойцов государством предусмотрена выплата 30 тысяч гривен. Эта сумма также может быть начислена в случае, когда военная часть была переведена из зоны боевых действий.
Согласно приказу "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", дополнительное вознаграждение выплачивается в случае одновременного соблюдения трех условий.
Вознаграждение для военнослужащих будет осуществляться в случае, если часть будет включена в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства или в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Сил обороны государства и выполняет боевые, специальные задачи согласно боевому приказу (распоряжению).
Чтобы подтвердить, что вся часть имеет право на выплату 30 тысяч, нужно предоставить документальное подтверждение в виде соответствующего директивного документа, которым определена задача на их содержание в резерве Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины или применение по его решению.
Условия, которые нужно одновременно придерживаться для выплаты
- включение воинской части в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства или в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Сил обороны государства
- наличия боевого приказа (распоряжения) командира воинской части (командира подразделения) по выполнению боевых (специальных) задач;
- фактического выполнения военнослужащим боевой (специальной) задачи в составе группировки войск или резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Сил обороны государства.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о полном списке надбавок, которые должны входить в сумму денежного обеспечения военных.