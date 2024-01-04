Після виводу військової частини з зони бойових дій бійці мають отримати виплату: яка сума
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Є певні умови та обставини
Для українських бійців державою передбачено виплату 30 тисяч гривень. Цю суму також можуть нарахувати у випадку, коли військова частина була переведена з зони бойових дій.
Згідно з наказом "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", додаткова винагорода виплачується у разі одночасного дотримання трьох умов.
Винагорода для військовослужбовців буде здійснюватись у разі, якщо частина буде включена до складу діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави або до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави та виконує бойові, спеціальні завдання згідно з бойовим наказом (розпорядженням).
Щоб підтвердити, що вся частина має право на виплату 30 тисяч, треба надати документальне підтвердження у вигляді відповідного директивного документа, яким визначено завдання на їх утримання у резерві Головнокомандувача Збройних Сил України або застосування за його рішенням.
Умови, які треба одночасно дотримуватись для здійснення виплати
- включення військової частини до складу діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави або до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави
- наявності бойового наказу (розпорядження) командира військової частини (командира підрозділу) щодо виконання бойових (спеціальних) завдань;
- фактичного виконання військовослужбовцем бойового (спеціального) завдання у складі угрупування військ або резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повний список надбавок, які мать входити до суми грошового забезпечення військових.