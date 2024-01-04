Після виводу військової частини з зони бойових дій бійці мають отримати виплату: яка сума

Є певні умови та обставини

Для українських бійців державою передбачено виплату 30 тисяч гривень. Цю суму також можуть нарахувати у випадку, коли військова частина була переведена з зони бойових дій.

Згідно з наказом "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", додаткова винагорода виплачується у разі одночасного дотримання трьох умов.

Винагорода для військовослужбовців буде здійснюватись у разі, якщо частина буде включена до складу діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави або до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави та виконує бойові, спеціальні завдання згідно з бойовим наказом (розпорядженням).

Щоб підтвердити, що вся частина має право на виплату 30 тисяч, треба надати документальне підтвердження у вигляді відповідного директивного документа, яким визначено завдання на їх утримання у резерві Головнокомандувача Збройних Сил України або застосування за його рішенням.

Умови, які треба одночасно дотримуватись для здійснення виплати

включення військової частини до складу діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави або до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави наявності бойового наказу (розпорядження) командира військової частини (командира підрозділу) щодо виконання бойових (спеціальних) завдань; фактичного виконання військовослужбовцем бойового (спеціального) завдання у складі угрупування військ або резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повний список надбавок, які мать входити до суми грошового забезпечення військових.