Є дві підстави: коли грошове забезпечення бійця виплачується його родині

Умови нарахування є досить складними

Родини наших захисників мають право на виплати від держави в залежності від деяких обставин. Дві обставини, які дають можливість сім'ї бійця отримувати його грошове забезпечення, це якщо він захоплений у полон або безвісно зник.

Розмір такого нарахування складатиме суму місячної зарплати військового. Про це мовиться в законі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх".

Згідно з ним, виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця на підставі наказів командирів (начальників, керівників) військових частин (установ, організацій) членам сімей:

військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах, – до дня їх звільнення включно;

військовослужбовців, безвісно відсутніх, – до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Виплата грошової допомоги сім'ям військовослужбовців здійснюватиметься до з'ясування випадків перебування військовослужбовців у полоні чи заручниках, позбавлених волі чи звільнених, визнаних відповідно до законодавства безвісти зниклими чи загиблим. В усіх випадках виплата нараховуватиметься не пізніше дня вибуття військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (установи, організації).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виплата 30 тисяч гривень передбачена ще для одної категорії військовослужбовців.