Допомога на поховання бійця: на підставі яких документів здійснюватиметься виплата

Треба зібрати необхідні офіційні папірці

Сім'я загиблого або померлого військовослужбовця розраховуватиме на виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава їм також нарахує допомогу на поховання бійця.

Розмір компенсації на витрати ритуальних послуг та спорудження надгробків складатиме в сумі п’яти прожиткових мінімумів у розрахунку на місяць на одну особу. Про це мовиться у постанові Кабміну "Про грошове забезпечення військовослужбовців".

Сума допомоги вираховуватиметься виходячи з розміру прожиткового мінімуму на дату смерті військового.

Родині загиблого\померлого бійця держава зобов'язана видати документи, які передбачені законом "Про поховання та похоронну справу":

лікарське свідоцтво про смерть – закладом охорони здоров’я;

свідоцтво про смерть та довідка про смерть – відділом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.

Основний документ, який має бути для здійснення виплати на поховання, є витяг з Реєстру про смерть.

Варто зауважити, що компенсація надається лише одному члену із сім'ї бійця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виплата 30 тисяч гривень передбачена ще для одної категорії військовослужбовців.