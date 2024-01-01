Держава компенсує 75%, а громада дасть ще 25%: яку виплату отримають деякі бійці

Розмір буде збільшено з 1 січня

Держава надає військовим житло, але окрім цього деякі з бійців можуть розраховувати на окрему виплату. Вона буде здійснення на оплату житлово-комунальних послуг.

З 1 січня 2024 року українські військові, які не мають статус учасника бойових дій, отримуватимуть по 5 тисяч гривень. Про це в етері радіо "Західний полюс" повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Гроші, які буде виділено на цю виплату, передбачені коштом бюджету громади.

За його словами, у 2024 році військові, які не матимуть статусу УБД, але будуть мати довідку про те, що беруть участь у бойових діях, одержать не по 3 тисяч на комунальні послуги, а по 5 тисяч гривень.

Водночас наразі таким бійцям виплачується з міського бюджету 25% на оплату житлово-комунальних послуг.

"Зараз ми 25% оплати за комунальні послуги компенсуємо учасникам бойових дій. Чому 25%? Тому що 75% компенсує держава, якщо людина має статус УБД. Ми взяли на себе ще 25%, щоб докомпенсовувати виплати військовим", — говорить Марцінків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що родина загиблого бійця розраховуватиме на 1 мільйон гривень від держави.