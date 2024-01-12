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"Додаткова мотивация": за якої умови бійцям виплатять по 50 тисяч гривень

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Український воїн
Український воїн. Фото Генштаб ЗСУ

Це стосується осіб лише одного регіону

Українським військовим у різних областях передбачено певні виплати. Бійці, що проживають у громаді Львову, розраховуватимуть на 50 тисяч гривень.

Як каже міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram-каналі, громада міста виплатить цю суму кожному, хто підпише контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою.

"Таке рішення ухвалили сьогодні на Виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", — зазначив він.

Варто нагадати, що бійці, які проживають в Івано-Франківській громаді, розраховуватимуть на оплату житлово-комунальних послуг. Про це в етері радіо "Західний полюс" повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Бійці, що не мають статусу УБД, але у них буде довідка про те, що вони беруть участь у бойових діях отримають не 3 тисячі, а 5 тисяч гривень на оплату комунальних.

Раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках командир військової частини може відмовити у виплаті родині бійця.

Теги:
#Львів #Виплати #Підписання контракту #Виплати військовим