15, 40 та 50 тисяч гривень: за яких обставин військовим нарахують такі виплати

Це відбуватиметься лише по зверненню, а не автоматично

Військовим передбачені грошові виплати не тільки від держави, а й від деяких територіальних громад, де проживають бійці.

Нарахування в розмірі 15 тисяч розрахована для військових, що беруть участь в бойових діях, 40 тисяч передбачено бійцям через поранення, а 50 тисяч гривень — одноразового отримає сім'я загиблого. Про це каже очільник Білогородської територіальної громади Бучанського району Київщини Антон Овсієнко у коментарі для АрміяInform.

За його словами, у громаді є 10 сіл, в яких проживає 50 тисяч осіб — з них 7 тисяч осіб зі статусом ВПО та 800 дітей.

"Попри те, що бюджет нашої територіальної громади невеликий, ми все ж знайшли можливості розробити програму підтримки військових, які беруть участь в бойових діях", — каже він.

Овсієнко пояснює, військові, що воюють на фронті, щорічно отримують по 15 тисяч гривень. Однак ті, хто служать у війську, але не беруть участь у бойових діях, сума виплат є меншою.

Варто зауважити, що здійснення допомоги буде тільки після запиту бійця. Якщо він не може подати заяву, то це можуть зробити батьки або дружина.

Також, на виплату в сумі 40 тисяч гривень розраховують бійці, що були поранені, а якщо військових загинув, то сім'я отримає 50 тисяч гривень одноразово.

"На превеликий жаль, наша територіальна громада має на сьогодні загиблих героїв, які поклали своє життя, захищаючи цілісність і суверенітет нашої країни. Всі фінансові витрати, пов’язані з похованням загиблого, ми беремо на себе", — каже очільник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка грошова допомога передбачена для звільнених бійців.