Грошова допомога для звільнених бійців: який розмір нарахування встановлено

Є дев'ять обставин для здійснення виплати

Військовослужбовці за різних обставин можуть отримати допомогу від держави. Однією з таких виплат є нарахування при звільненні військових зі служби у воєнний час.

Розмір такої допомоги для кожного бійця є різним. Про це мовиться у постанові "Про затвердження Порядку та умов виплати деяким категоріям військовослужбовців одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби".

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців за призовом), які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби без урахування винагород.

У разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби виплачується в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги.

Військовим, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4 відсотки місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення без урахування винагород.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках командир військової частини може відмовити у виплаті родині бійця.