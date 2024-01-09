Командир військової частини може відмовити у виплаті родині бійця: є 4 причини

Відповідь можна знайти в законі

При певних обставинах родина бійця, який захоплений в полон або безвісно відсутній, мають право на нарахування грошового забезпечення. Однак є ситуації, коли їх можуть не здійснити.

Коли командир військової частини має право відмовити у виплаті місячної зарплати родини бійця, можна дізнатись в законі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх".

Обставини, через які родичі не отримають гроші

подання заяви особами, які не мають права на отримання належного військовослужбовцю грошового забезпечення;

подання не в повному обсязі необхідних документів;

подання заяви після трьох років з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення померлим, але не пізніше ніж до дня набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення військової частини (установи, організації), місця служби або дезертування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка буде мінімальна та максимальна зарплата бійців у 2024 році.