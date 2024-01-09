Командир воинской части может отказать в выплате семье бойца: есть 4 причины

Ответ можно найти в законе

При определенных обстоятельствах семья бойца, захваченного в плен или безвестно отсутствующего, имеют право на начисление денежного обеспечения. Однако есть ситуации, когда их могут не выполнить.

Когда командир воинской части имеет право отказать в выплате месячной зарплаты семье бойца, можно узнать в законе "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия семьям военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или безвестно отсутствующих".

Обстоятельства, из-за которых родственники не получат деньги

представление заявления лицами, не имеющими права на получение должного военнослужащего денежного обеспечения;

представление не в полном объеме необходимых документов;

подача заявления после трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или объявление умершим, но не позднее чем до дня вступления в законную силу решения суда об отмене решения о признании его безвестно отсутствующим или объявление умершим;

выяснение в установленном законодательством порядке обстоятельств относительно добровольной сдачи военнослужащего в плен, самовольного ухода из воинской части (учреждения, организации), места службы или дезертирования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какова будет минимальная и максимальная зарплата бойцов в 2024 году.