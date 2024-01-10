Денежная помощь для уволенных бойцов: какой размер начисления установлен

Есть девять обстоятельств для осуществления выплаты

Военнослужащие при разных обстоятельствах могут получить помощь от государства. Одной из таких выплат является начисление при увольнении военных со службы в военное время.

Размер такой помощи для каждого бойца разный. Об этом говорится в постановлении "Об утверждении Порядка и условиях выплаты некоторым категориям военнослужащих единовременной помощи в случае увольнения с военной службы".

Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы и военнослужащих по призыву), которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы без учета вознаграждений.

В случае увольнения с военной службы по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, истечением срока контракта, в связи с прямым подчинением близкому лицу, систематическим невыполнением условий контракта командованием, а также в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет, единовременная денежная помощь в случае увольнения с военной службы выплачивается в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги.

Военным, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период и увольняются со служб, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 4 процента месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25 процентов месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких случаях командир воинской части может отказать в выплате семье бойца.