15, 40 и 50 тысяч гривен: при каких обстоятельствах военным начислят такие выплаты

Это будет происходить только по обращению, а не автоматически

Военным предусмотрены денежные выплаты не только от государства, но и от некоторых территориальных общин, где проживают бойцы.

Начисление в размере 15 тысяч рассчитано для военных, участвующих в боевых действиях, 40 тысяч предусмотрено бойцам из-за ранений, а 50 тысяч гривен одноразово получит семья погибшего. Об этом говорит глава Белогородской территориальной громады Бучанского района Киевщины Антон Овсиенко в комментарии для АрмияInform.

По его словам, в общине есть 10 сел, в которых проживает 50 тысяч человек — из них 7 тысяч человек со статусом ВПЛ и 800 детей.

"Несмотря на то, что бюджет нашей территориальной общины невелик, мы все же нашли возможности разработать программу поддержки военных, участвующих в боевых действиях", — говорит он.

Овсиенко объясняет, что военные, воюющие на фронте, ежегодно получают по 15 тысяч гривен. Однако те, кто служат в армии, но не участвуют в боевых действиях, сумма выплат меньше.

Следует заметить, что оказание помощи будет только после запроса бойца. Если он не может подать заявление, это могут сделать родители или жена.

Также, на выплату в сумме 40 тысяч гривен рассчитывают раненые бойцы, а если военных погиб, то семья получит 50 тысяч гривен одноразово.

"К большому сожалению, наша территориальная община имеет на сегодняшний день погибших героев, которые положили свою жизнь, защищая целостность и суверенитет нашей страны. Все финансовые расходы, связанные с погребением погибшего, мы берем на себя", — говорит глава.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая денежная помощь предусмотрена для уволенных бойцов.