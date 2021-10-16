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Неадекватний водій в Дніпрі "ушатав" стовп і накинувся на поліцейського (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Ауді влетіла в стовп боком.
Ауді влетіла в стовп боком.

Аварія сталася близько опівночі.

У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги в районі перетину з вулицею Мандриківською автомобіль Audi під керуванням водія-чоловіка занесло на дорозі і він врізався в ліхтарний стовп. Після ДТП водій був у схвильованому стані й, опісля нетривалої сварки, кинувся на одного з патрульних з кулаками.

Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро оперативний".

У мережу потрапили відеокадри з камери спостереження на Набережній — судячи за таймкодом до півночі залишалося п’ять хвилин. Також відео виклали очевидці.

Зверніть увагу — на відео присутня ненормативна лексика.

Від зіткнення зі стовпом водій автомобіля "Ауді", мабуть, постраждав не настільки серйозно — він голосно сперечався з патрульними, звинувачував одного з них, в тому, що він до нього доторкнувся і ображав.

"Якщо ти мусор, то сиди мовчки", — кричав водій на місці ДТП.

У підсумку він вдарив поліцейського по обличчю. Чоловіка скрутили і повели.

Раніше "Телеграф" писав про ДТП, яка на Закарпатті забрала чотири життя. Водій врізався в евакуатор, що готувався відвезти машину, яка постраждала в аварії в тому ж місці раніше.

Теги:
#ДТП #Дніпро #Бійка з поліцейськими
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