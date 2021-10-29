У Дніпрі знайшли вбитого рибалку у багажнику авто (фото)

Тіло загиблого знайшов син.

Вирушив на рибалку і не повернувся. У Дніпрі у багажнику авто знайшли труп — чоловік уранці пішов половити рибу. Коли він не вийшов на зв’язок, його подався шукати син. Він і виявив тіло увечері 28 жовтня.

Про це повідомляє сайт "Інформатор".

За їхніми даними, 57-річний чоловік вирушив на рибалку вранці в день трагедії, після чого рідні не могли з ним зв’язатися. Увечері син загиблого почав розшукувати зниклого батька своїми силами. У районі вулиці Набережна Заводська поблизу човнової станції "Комунарівець" він розшукав автомобіль Nissan, в якому виявив тіло.

Загиблого знайшли у багажнику

Дніпрянин знайшов тіло в багажнику близько 20:50. За даними видання, у загиблого частина голови була у крові. На місці працювали правоохоронці та криміналісти.

Човникова станція на вулиці Набережній Заводській

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сумах застрелили активіста з "Правого сектора" — в організації вважають, що це пов’язано з його діяльністю і звинувачують "любителів русского міра". Стрілянина сталася біля будинку загиблого на очах його дружини. Раніше йому погрожували.

На Дніпропетровщині також продовжується розслідування смерті Андрія Павлова, брата загиблого мера Кривого Рогу. Костянтин Павлов застрелився за два місяці до смерті брата.