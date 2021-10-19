Смерть брата загиблого мера Кривого Рогу розслідують як умисне вбивство: подробиці

Відміток про природну смерть або самогубство в справі про смерть молодшого Павлова поки немає

За фактом смерті рідного брата нещодавно померлого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія в прокуратурі області відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Про це повідомили на сайті відомства.

У прокуратурі кажуть, що тіло 44-річного Павлова без ознак насильницької смерті знайшли 18 жовтня. Зараз за фактом його смерті проводять досудове розслідування та експертизи. Від чого помер молодший брат мера, поки невідомо. Ніяких відміток про природну смерть або самогубство в цій справі поки немає: стаття 115 КК України передбачає до 15 років в’язниці.

Після новини про смерть Андрія Павлова в мережі з’явилася інформація, нібито сам померлий вранці скаржився своєму другові на погане самопочуття через те, що напередодні перепив. Втім, в версію з алкогольним отруєнням повірили не всі: в мерії заявили про те, що Андрій не пив. Це ж заявив і друг Павлова-молодшого, категорично спростувавши версію з пияцтвом.

Нагадаємо, що звістка про смерть Андрія Павлова викликала масу питань і припущень у простих українців. Здавалося б, чим може бути примітний відхід з життя простого жителя? Справа в тому, що два місяці тому за досить дивних обставин застрелився його брат — тодішній мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. «Телеграф» зібрав доступну інформацію про Андрія Павлова, яка допоможе розібратися в його смерті.