У Дніпропетровській області загадково померла 3-місячна дівчинка

Дівчинка в момент смерті була у своєму ліжечку.

У місті Першотравенську (Дніпропетровська область) поліція розслідує загадкову смерть 3-місячної дитини.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро Час", якому про подію стало відомо зі своїх джерел.

За наявною інформацією, трагедія сталася в одній із багатоповерхівок на вулиці Кобзаря.

Жінка 2001 року народження виявила свою мертву дочку у її ліжечку. Про причини загибелі дитини не повідомляється, наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події.

Як повідомлялося раніше, вранці 1 січня одразу у двох покинутих будівлях Дніпра виявили трупи чоловіків. Відомо, що один із них випивав там у компанії свого товариша, а потім з незрозумілих причин помер, поки його товариш "ліг відпочити". Про смерть іншого чоловіка відомо менше, його виявила вранці дружина, яка повідомила поліцейським про те, що сталося, очевидці повідомили, що у загиблого на обличчі був великий синець.

Тим часом у Кривому Розі п’янка на зупинці біля місцевої лікарні переросла у конфлікт, внаслідок якого один з учасників дістав пістолет та вистрілив у голову 20-річному хлопцеві. Рана виявилася смертельною.