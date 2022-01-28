"Були тортури та цькування": випливли нові деталі про частину, де служив нацгвардієць Рябчук

У військовій частині раніше вже гинули військові.

Випливли нові деталі про військову частину №3021, де проходив службу Артемій Рябчук, який напередодні розстріляв товаришів по службі.

Про тиск з боку керівництва частини заявила військовослужбовець Олена Липовенко, яка служила там у 2018-2019 роках в ефірі каналу "Україна 24".

"Були в цій частині тортури, було і цькування, був і моральний тиск", — розповіла вона.

Дівчина зазначила, що насамперед це було спрямовано проти розумніших і найдосвідченіших службовців, які не курили, не пиячили та виконували свої зобов’язання.

Вона також каже, що під час проходження служби у неї виникало відчуття, що на неї не поширюються права, які їй гарантувало українське законодавство та Конституція.

У своєму посту у Фейсбук вона також зазначила, що серед заходів, що застосовуються проти військовослужбовців, було і примусове лікування в психіатричних лікарнях і навіть траплялися епізоди доведення до самогубства.

Як повідомлялося раніше, військова частина 3021 вже фігурувала у кривавих епізодах. Так, у 2018 році в цій частині загинув 19-річний Мансур Вержаковський, а у 2019 році загинув 20-річний Андрій Кіба. Слідство по обох справах триває до сьогодні.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня військовослужбовець Артемій Рябчук вчинив стрілянину на території заводу ПМЗ у Дніпрі. П’ять людей загинули на місці та ще п’ять отримали поранення.

Після цього він зміг залишити територію заводу та виїхати до села Підгірне, проте там він вирішив здатися правоохоронцям та викликав поліцейських.

Йому оголосили про підозру у скоєнні злочинів за статтями про вбивство, дезертирство та розкрадання зброї.

Після того, що сталося, голова Нацгвардії Микола Балан заявив, що написав рапорт про відставку.