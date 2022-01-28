"Были пытки и травля": всплыли новые детали о части, где служил нацгвардеец Рябчук

В воинской части ранее уже погибали военные.

Всплыли новые детали о воинской части №3021, где проходил службу Артемий Рябчук, который накануне расстрелял сослуживцев.

О давлении со стороны руководства части заявила военнослужащая Елена Липовенко, которая служила там в 2018-2019 годах в эфире канала "Украина 24".

"Были в этой части и пытки, была и травля, было и моральное давление", — рассказала она.

Девушка отметила, что в первую очередь это было направлено против более умных и опытных служащих, которые не курили, не пьянствовали и исполняли свои обязательства.

Она также говорит, что во время прохождения службы у нее возникало ощущение, будто на нее не распространяются права, которые ей гарантировало украинское законодательство и Конституция.

В своем посте в Фейсбук, она также отметила, что среди мер, применяемых против военнослужащих было и принудительное лечение в психиатрических больницах и даже случались эпизоды доведения до самоубийства.

Как сообщалось ранее, воинская часть 3021 уже фигурировала в кровавых эпизодах. Так в 2018 году в этой части погиб 19-летний Мансур Вержаковский, а в 2019 году погиб 20-летний Андрей Киба. Следствие по обоим делам продолжается по сегодняшний день.

Напомним, в ночь на 27 января военнослужащий Артемий Рябчук устроил стрельбу на территории завода ЮМЗ в Днепре. Пять человек погибли на месте и еще пять получили ранения.

После этого он смог покинуть территорию завода и выехать в село Подгорное, однако там он решил сдаться правоохранителям и вызвал полицейских.

Ему объявили о подозрении в совершении преступлений по статьям об убийстве, дезертирстве и хищении оружия.

После произошедшего глава Нацгвардии Николай Балан заявил, что написал рапорт об отставке.