Было два "самоубийства": воинская часть, где служил "днепровский стрелок", уже попадала в скандалы

В 2018 и 2019 годах в воинской части №3021 уже происходили кровавые эпизоды.

Воинская часть, где проходил службу Артемий Рябчук, устроивший стрельбу по своим сослуживцам, уже попадала в скандалы ранее.

Информацию об этом подтвердил бывший глава Нацгвардии Николай Балан.

Он сообщил, что по пути в Днепр получил информацию о том, что в 2018 году в воинской части №3021 уже погибали военнослужащие.

Балан отметил, что двое молодых мужчин покончили с собой "чуть ли не на камеру".

"Это то, что по пути сюда мне доложили", — сказал он.

Телеграм-канал "Труха Днепр" напоминает, что в 2018 году в этой части погиб 19-летний Мансур Вержаковский. Изначально дело было открыто по статье "самоубийство", но позже подозрение не подтвердилось.

В 2019 году там же спустя два с половиной месяца после принятия присяги погиб 20-летний Андрей Киба.

По обоим случаям следствие продолжается до сих пор.

Напомним, Артемий Рябчук устроил стрельбу в Днепре в ночь на 27 января. Тогда 21-летний мужчина вошел в помещение, где находилось около 20 военнослужащих и открыл огонь. Пять человек погибли на месте, еще пятеро получили ранения.

Рябчук после этого смог скрыться с места преступления, но позже его смогли задержать в селе Подгорном. Сам он заявил, что не сожалеет о содеянном и считает это правильным решением.

Ему уже объявили о подозрении в совершении преступлений по статьям об убийстве, дезертирстве и хищении оружия.

После произошедшего глава Нацгвардии Балан заявил, что написал рапорт об отставке.