Не дихає сама: останні новини про стан 22-річної Жанни, пораненої стрільцем у Дніпрі
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Дівчину ще не відключили від апарату ШВЛ.
Стан 22-річної Жанни Шарової, яка отримала складні поранення після стрілянини у Дніпрі, покращився, але все ще залишається важким.
Про це проінформувала пресслужба МВС.
"Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, із позитивною динамікою", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дівчина напередодні прийшла до тями, але від апарату ШВЛ її поки що відключати не стали.
Там також кажуть, що кров для постраждалих вже здали понад 170 правоохоронців, а також багато небайдужих мешканців Дніпра.
Гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко зазначив, що майбутнє постраждалої "наразі туманне".
За його словами, найскладніше поранення було у живіт. Куля пробила товстий і тонкий кишечник, розвернула хребет і спричинила масивну втрату крові.
Він зазначив, що лікарі проводили операцію понад чотири години та видалили понад метр кишечника і перелили майже чотири літри крові.
"Після кишечника на неї чекають наступні життєво важливі операції на хребті. Зараз анестезіологи взяли Жанну на ревізію черевної порожнини та виведення кишечника назовні", — написав він.
Щодо решти постраждалих, то відомо, що 25-річний Ігор Семенченко отримав поранення у живіт. Він у тяжкому стані, але з позитивною динамікою.
Ще троє поранених Владислав Гуліда, Денис Намісник та Євген Мачула вже прийшли до тями та готуються до переведення з реанімації до відділення.
Як повідомлялося раніше, стрілянина на території ПМЗ у Дніпрі сталася в ніч проти 27 січня.
Тоді 21-річний Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі, внаслідок чого п’ятеро людей загинули на місці і ще п’ятеро отримали поранення.
Зловмиснику вдалося залишити територію заводу та виїхати в село Підгірне, де пізніше здався поліції.
Тепер його звинувачують одразу за трьома статтями, за якими він може вирушити за ґрати на довічний термін. Суд прийняв йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 березня.
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