Не дышит сама: последние новости о состоянии 22-летней Жанны, раненной стрелком в Днепре
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Девушку еще не отключили от аппарата ИВЛ.
Состояние 22-летней Жанны Шаровой, которая получила сложные ранения после стрельбы в Днепре, улучшилось, но все еще остается тяжелым.
Об этом проинформировала пресс-служба МВД.
"Жанна Шарова получила три ранения, в настоящее время ее состояние тяжелое, с положительной динамикой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка накануне пришла в сознание, но от аппарата ИВЛ ее пока отключать не стали.
Там также говорят, что кровь для пострадавших уже сдали более 170 правоохранителей, а также многие неравнодушные жители Днепра.
Гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко указал, что будущее пострадавшей "пока туманно".
По его словам, самое сложное ранение было в живот. Пуля пробила толстый и тонкий кишечник, разворотила позвоночник и стала причиной массивной потери крови.
Он указал, что врачи проводили операцию более четырех часов и удалили более метра кишечника и перелили почти четыре литра крови.
"После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике. Сейчас анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу", — написал он.
Что касается остальных пострадавших, то известно, что 25-летний Игорь Семенченко получил ранение в живот. Он в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.
Еще трое раненых Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула уже пришли в сознание и готовятся к переводу из реанимации в отделение.
Как сообщалось ранее, стрельба на территории ЮМЗ в Днепре произошла в ночь на 27 января.
Тогда 21-летний Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам, в результате чего пять человек погибли на месте и еще пятеро получили ранения.
Злоумышленнику удалось покинуть территорию завода и уехать в село Подгорное, где позже сдался полиции.
Теперь его обвиняют сразу по трем статьям, по которым он может отправиться за решетку на пожизненный срок. Суд принял ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта.
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