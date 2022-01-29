Не дышит сама: последние новости о состоянии 22-летней Жанны, раненной стрелком в Днепре

Девушку еще не отключили от аппарата ИВЛ.

Состояние 22-летней Жанны Шаровой, которая получила сложные ранения после стрельбы в Днепре, улучшилось, но все еще остается тяжелым.

Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

"Жанна Шарова получила три ранения, в настоящее время ее состояние тяжелое, с положительной динамикой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка накануне пришла в сознание, но от аппарата ИВЛ ее пока отключать не стали.

Там также говорят, что кровь для пострадавших уже сдали более 170 правоохранителей, а также многие неравнодушные жители Днепра.

Гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко указал, что будущее пострадавшей "пока туманно".

По его словам, самое сложное ранение было в живот. Пуля пробила толстый и тонкий кишечник, разворотила позвоночник и стала причиной массивной потери крови.

Он указал, что врачи проводили операцию более четырех часов и удалили более метра кишечника и перелили почти четыре литра крови.

"После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике. Сейчас анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу", — написал он.

Что касается остальных пострадавших, то известно, что 25-летний Игорь Семенченко получил ранение в живот. Он в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.

Еще трое раненых Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула уже пришли в сознание и готовятся к переводу из реанимации в отделение.

Как сообщалось ранее, стрельба на территории ЮМЗ в Днепре произошла в ночь на 27 января.

Тогда 21-летний Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам, в результате чего пять человек погибли на месте и еще пятеро получили ранения.

Злоумышленнику удалось покинуть территорию завода и уехать в село Подгорное, где позже сдался полиции.

Теперь его обвиняют сразу по трем статьям, по которым он может отправиться за решетку на пожизненный срок. Суд принял ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта.