Жить буду: раненный в Днепре солдат рассказал о стрельбе "Телеграфу"
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Один из пострадавших уже приходит в себя после операции
Стрельба, которая унесла 27 января жизни пятерых человек в воинской части №3021 в Днепре, для всех стала полной неожиданностью. Не стал исключением и один из пострадавших, 19-летний старший солдат Денис Намесник.
В комментарии для "Телеграфа" он рассказал, как все было.
По его словам, с Артемием Рябчуком они вместе служили, но не общались, и что стало причиной срыва в роковой день, — он не знает.
"Не знаю, что произошло с ним. Я пришел с поста и лёг спать. Проснулся уже во время стрельбы", — рассказывает Денис.
В ходе расстрела он получил сквозное ранение в область ягодичной мышцы, и его вместе с другими пострадавшими доставили в больницу имени Мечникова, где прооперировали. К счастью, потеря крови у Дениса была невелика, и к вечеру он уже вышел на связь.
"Все хорошо. Жить буду", — комментирует он свое состояние.
Солдат рассказывает, что пострадавшая во время расстрела Жанна Шарова все еще в тяжелом состоянии, — она потеряла несколько литров крови, и в Днепре объявили благотворительный сбор ей в помощь.
Также Намесник вспоминает сослуживцев, которым повезло меньше:
Напомним, что стрельба на территории воинской части №3021, расположенной на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаша") в Днепре, произошла в ночь на 27 января.
20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук открыл огонь из автомата по сослуживцам, вследствие чего пять человек погибло, а еще пятеро пострадали, — ранее мы показывали видео, как это было.
Позже его задержали в Подгородном Днепропетровской области, при этом он сам сдался, после чего с улыбкой рассказал, как совершил расстрел.
Как рассказывала односельчанка Артемия "Телеграфу", он еще в детстве отличался агрессией и как-то даже ударил девочку молотком по спине.
Сейчас Артемию Рябчуку сообщили о подозрении сразу по трем статьям, из-за чего ему грозит большой срок, вплоть до пожизненного.
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