Постраждалу від стрілянини у Дніпрі Жанну Шарову відключили від ШВЛ
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Дівчина ще має пройти ряд складних операцій.
Лікарі відключили від апарату ШВЛ 22-річну Жанну Шарову, яка була тяжко поранена під час стрілянини на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.
Про це повідомила у Фейсбуці її знайома Наталія Калантарова.
"Зняли апарат! Настрій бойовий!" — написала вона.
Вона зазначила, що постраждала вже поговорила з мамою та почувається добре. Також Шарова подякувала всім небайдужим за надану допомогу.
Калантарова вказала, що добре почуваються й інші бійці, що були поранені під час стрілянини.
Як повідомлялося раніше, стрілянина на території ПМЗ у Дніпрі сталася в ніч проти 27 січня. Тоді 21-річний Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі, вбивши п’ятьох з них і поранивши ще п’ятьох.
Після цього він втік з місця злочину та зміг виїхати до сусіднього села. Проте далі тікати не став і викликав поліцію, після чого здався.
Рябчука звинувачують одразу за трьома статтями: вбивство, дезертирство та розкрадання зброї. За вчинене він може отримати довічне ув’язнення.
Суд прийняв йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави до 27 березня.
Жанна Шарова під час стрілянини отримала найтяжчі поранення. Їй провели складну операцію з видалення пошкоджених частин кишечника та переливання крові, проте їй ще доведеться пройти не менш складні операції на хребті.
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