Пострадавшую от стрельбы в Днепре Жанну Шарову отключили от ИВЛ
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Девушке еще предстоит ряд сложных операций.
Врачи отключили от аппарата ИВЛ 22-летнюю Жанну Шарову, которая была тяжело ранена во время стрельбы на заводе Южного машиностроительного завода в Днепре.
Об этом сообщила в Фейсбук ее знакомая Наталья Калантарова.
"Сняли аппарат! Настроение боевое!", — написала она.
Она отметила, что пострадавшая уже поговорила с мамой и чувствует себя хорошо. Также Шарова поблагодарила всех неравнодушных за оказанную помощь.
Калантарова указала, что хорошо себя чувствуют и другие бойцы, которые были ранены в ходе стрельбы.
Как сообщалось ранее, стрельба на территории ЮМЗ в Днепре произошла в ночь на 27 января. Тогда 21-летний Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам, убив пятерых из них и ранив еще пятерых.
После этого он скрылся с места преступления и смог выехать в соседнее село. Однако дальше убегать он не стал и вызвал полицию, после чего сдался.
Рябчука обвиняют сразу по трем статьям: убийство, дезертирство и хищение оружия. За содеянное он может получить пожизненное заключение.
Суд принял ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 27 марта.
Жанна Шарова во время стрельбы получила наиболее тяжелые ранения. Ей провели сложную операцию по удалению поврежденных частей кишечника и переливание крови, однако ей еще предстоит пройти не менее сложные операции на позвоночнике.
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