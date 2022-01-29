Укр

Пострадавшую от стрельбы в Днепре Жанну Шарову отключили от ИВЛ

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Жанна Шарова получила три пули в ходе стрельбы в Днепре Новость обновлена 29 января 2022, 22:40
Жанна Шарова получила три пули в ходе стрельбы в Днепре

Девушке еще предстоит ряд сложных операций.

Врачи отключили от аппарата ИВЛ 22-летнюю Жанну Шарову, которая была тяжело ранена во время стрельбы на заводе Южного машиностроительного завода в Днепре.

Об этом сообщила в Фейсбук ее знакомая Наталья Калантарова.

"Сняли аппарат! Настроение боевое!", — написала она.

Она отметила, что пострадавшая уже поговорила с мамой и чувствует себя хорошо. Также Шарова поблагодарила всех неравнодушных за оказанную помощь.

Калантарова указала, что хорошо себя чувствуют и другие бойцы, которые были ранены в ходе стрельбы.

Как сообщалось ранее, стрельба на территории ЮМЗ в Днепре произошла в ночь на 27 января. Тогда 21-летний Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам, убив пятерых из них и ранив еще пятерых.

После этого он скрылся с места преступления и смог выехать в соседнее село. Однако дальше убегать он не стал и вызвал полицию, после чего сдался.

Рябчука обвиняют сразу по трем статьям: убийство, дезертирство и хищение оружия. За содеянное он может получить пожизненное заключение.

Суд принял ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 27 марта.

Жанна Шарова во время стрельбы получила наиболее тяжелые ранения. Ей провели сложную операцию по удалению поврежденных частей кишечника и переливание крови, однако ей еще предстоит пройти не менее сложные операции на позвоночнике.

Теги:
#Днепр #Стрельба #Артемий Рябчук
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