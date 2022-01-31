Били й мочилися на обличчя: у мережу потрапило відео знущань у колонії під Кривим Рогом

Відео надалі використовувалися для шантажу ув’язнених.

У мережу потрапили відео нібито знущань з ув’язнених у Софіївській виправній колонії №45, що у селі Макорти (Дніпропетровська область).

Кадрами поділилося місцеве видання "СВОЇ".

Як видно на відео, група ув’язнених під час прийняття новоприбулих мочиться тим на обличчя. Усі знущання знімаються на камери телефонів, попри те, що їх у таборі заборонено.

Самі кадри з етичних причин публікувати тут "Телеграф" не стане, проте з ними можна ознайомитись за посиланням.

Як повідомляє видання, те, що відбувалося, було знято в карантинному блоці та в черговій частині, тобто в адміністративних будівлях, куди ув’язнені можуть потрапити лише за дозволом адміністрації закладу.

Наголошується, що знущання відбуваються з метою зламати волю новоприбулим, а на камеру це записується, щоб мати можливість шантажувати їх у майбутньому.

Все те, що показано на відео, пише видання, відбувається нібито за вказівкою керівництва колонії, а за виконання його вимог зеки отримують можливість мати цілодобовий доступ до телефонів, а також заохочення у вигляді алкоголю та наркотиків.

"Редакція СВОЇ готує звернення до Міністерства юстиції, Уповноваженого у Верховній Раді з прав людини, Генерального прокурора України, начальника Криворізької східної окружної прокуратури, начальника колонії №45, начальника Південно-Східного міжрегіонального управління, начальника Управління пенітенціарних інспекцій та інших. Відеодокази будуть прикріплені", — сказано в повідомленні

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 січня нацгвардієць Артемій Рябчук вчинив стрілянину на заводі "Південмаш" у Дніпрі, внаслідок чого п’ять людей загинули на місці та ще п’ять отримали поранення.

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 27 березня. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Пізніше до мережі потрапила інформація, що у військовій частині, де він проходив службу, регулярно знущаються з бійців. Також стало відомо, що двоє з них загинули з незрозумілих причин у 2018 та 2019 роках.