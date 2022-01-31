Били и мочились на лицо: в сеть попало видео издевательств в колонии под Кривым Рогом

Видео в дальнейшем использовались для шантажа заключенных.

В сеть попали видео якобы издевательств над заключенными в Софиевской исправительной колонии №45, что в селе Макорты (Днепропетровская область).

Кадрами поделилось местное издание "СВОИ".

Как видно на видео, группа заключенных во время принятия новоприбывших мочится тем на лица. Все издевательства снимаются на камеры телефонов, несмотря на то, что их в лагере иметь запрещено.

Сами кадры по этическим причинам публиковать здесь "Телеграф" не станет, однако с ними можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщает издание, происходящее было заснято в карантинном блоке и в дежурной части, то есть в административных зданиях, куда заключенные могут попасть лишь по разрешению администрации заведения.

Отмечается, что издевательства происходят с целью сломить волю новоприбывшим, а на камеру это записывается, чтобы иметь возможность шантажировать их в будущем.

Все то, что происходит на видео, пишет издание, происходит якобы по указанию руководства колонии, а за выполнение его требований зэки получают возможность иметь круглосуточный доступ к телефонам, а также получают поощрения в виде алкоголя и наркотиков.

"Редакция СВОИХ готовит обращения в Министерство юстиции, Уполномоченному в Верховной Раде по правам человека, Генеральному прокурору Украины, начальнику Криворожской восточной окружной прокуратуры, начальнику колонии №45, начальнику Южно-Восточного межрегионального управления, начальнику Управления пенитенциарных инспекций и другие. Все видео-доказательства будут прикреплены", — сказано в сообщении

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 января нацгвардеец Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего пять человек погибли на месте и еще пять получили ранения.

Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 27 марта. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.

Позже в сеть попала информация, что в воинской части, где он проходил службу регулярно издеваются над бойцами. Также стало известно, что двое из них погибли по непонятным причинам в 2018 и 2019 годах.