Чутки про самогубство "дніпровського стрілка": що говорять у ДБР
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Нацгвардійцю може загрожувати покарання у вигляді довічного ув'язнення.
На п’ятий день після смертельної стрілянини на території заводу "Южмаш", яку вчинив 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук, у мережі почала поширюватися інформація про його самогубство. Нібито хлопець покінчив з життям у СІЗО, куди його відправив суд.
Однак, як стверджує Державне бюро розслідувань, ці дані є неправдивими. Спростування інформації на сайті ДБР з’явилося у вівторок, 2 лютого.
"Сьогодні в інформаційному полі поширюється чутка щодо самогубства Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі. Дана інформація повністю не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні бюро.
Натомість зазначено, що підозрюваний у розстрілі 10 військовослужбовців, з яких 5 загинули на місці, знаходиться під вартою і його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, Артемій Рябчук вчинив стрілянину у Дніпрі в ніч проти 27 січня. Тоді 21-річний чоловік увійшов до приміщення, де було близько 20 військовослужбовців і відкрив вогонь. П’ятеро людей загинули на місці, ще п’ятеро отримали поранення.
Рябчук після цього зміг втекти з місця злочину, але пізніше його змогли затримати у місті Підгірному. Сам він заявив, що не шкодує про скоєне і вважає це за правильне рішення.
Йому вже оголосили про підозру у скоєнні злочинів одразу за трьома статтями — про вбивство, дезертирство та розкрадання зброї. А суд відправив Артемія Рябчука під варту у СІЗО, а не на гауптвахту — про це просив сам підозрюваний.
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