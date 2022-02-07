Видалили півтора метри кишки і відкачали літри крові: лікарі про стан пораненої "дніпровським стрільцем" дівчини

Дівчина отримала три кулі та була доставлена до лікарні у тяжкому стані.

Постраждала під час смертельної стрілянини на заводі ПМЗ у Дніпрі 22-річна Жанна Шарова поступово відновлюється після тяжких поранень.

Про це повідомляє місцевий сайт 056.

"Жанна навчила нас тому, що не буває травм несумісних із життям", — сказав хірург лікарні ім. Мечнікова Віталій Пелех.

Він нагадав, що дівчина надійшла до них із масштабними пошкодженнями внутрішніх органів, оскільки куля стрілка розірвала кишечник, пошкодила хребет і викликала велику внутрішню кровотечу. Через це у лікарів спочатку виникали сумніви, що постраждала зможе впоратися з усіма наслідками.

Попри це, вони вдалися до сучасної хірургічної тактики, спрямованої на мінімізацію обсягу хірургічного втручання, щоб стабілізувати її стан.

У ході операцій у перший день після поранення їй видалили пошкоджені частини кишечника, перев’язали розірвані судини та прикрили шкірою живіт, після чого передали дівчину в руки реаніматологів, щоб ті вивели її зі стану шоку і компенсували крововтрату.

Наступного дня постраждалій відновили ділянки тонкої кишки, а товсту вивели назовні, оскільки пошкодження було на тому місці, де куля пошкодила хребет, що не дозволяло провести операцію зі зшивання через ризики зараження крові.

Тепер вона має пройти операцію зі стабілізації хребта і дочекатися загоєння ран, після чого кишечник можна буде повернути в нормальну позицію. Загалом їй прибрали близько 1,5 метра кишки, але через її вік, це не завадить їй жити повноцінним життям.

"Прямих загроз для життя наразі немає. Ситуація перебуває під контролем, ми з нею впораємося", — додав завідувач кафедри хірургії Олександр Кутовий.

За його словами, Шарова почувається добре. Також він вказав, що лікарі змогли відновити рухову активність ніг, всупереч прогнозам про те, що вона не зможе більше ходити. Втім, на ноги її ставити поки що зарано, тому що тазове кільце поки що не зафіксовано.

Як повідомляє ТСН, дівчина вже дала перший коментар журналістам. Вона заявила, що взагалі не знайома з Артемієм Рябчуком і навіть не знала його імені.

Як повідомлялося раніше, стрілянина на території ПМЗ у Дніпрі сталася в ніч проти 27 січня. Тоді 21-річний Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі, вбивши п’ятьох з них і поранивши ще п’ятьох.

Після цього він втік з місця злочину та зміг виїхати до сусіднього села. Проте далі тікати не став і викликав поліцію, після чого здався.

Рябчука звинувачують одразу за трьома статтями: вбивство, дезертирство та розкрадання зброї. За вчинене він може отримати довічне ув’язнення.

Суд прийняв йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави до 27 березня.