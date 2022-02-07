Удалили полтора метра кишки и откачали литры крови: врачи о состоянии раненной "днепровским стрелком" девушки

Девушка получила три пули и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Пострадавшая в ходе смертельной стрельбы на заводе ЮМЗ в Днепре 22-летняя Жанна Шарова постепенно восстанавливается после тяжелых ранений.

Об этом сообщает местный сайт 056.

"Жанна научила нас тому, что не бывает травм несовместимых с жизнью", — сказал хирург больницы им. Мечникова Виталий Пелех.

Он напомнил, что девушка поступила к ним с масштабными повреждениями внутренних органов, поскольку пуля стрелка разорвала кишечник, повредила позвоночник и вызвала обильное внутреннее кровотечение. Из-за этого у врачей поначалу возникали сомнения, что пострадавшая сможет справиться со всеми последствиями.

Несмотря на это они прибегли к современной хирургической тактике, направленной на минимизацию объема хирургического вмешательства, чтобы стабилизировать ее состояние.

В ходе операций в первый день после ранения, ей удалили поврежденные части кишечника, перевязали разорванные сосуды и прикрыли кожей живот, после чего передали девушку в руки реаниматологов, чтобы те вывели ее из состояния шока и компенсировали кровопотерю.

На следующий день пострадавшей восстановили участки тонкой кишки, а толстую вывели наружу, поскольку поражение было на том месте, где пуля повредила позвоночник, что не позволяло провести операцию по сшиванию из-за рисков заражения крови.

Теперь ей предстоит пройти операцию по стабилизации позвоночника и дождаться заживления ран, после этого кишечник можно будет вернуть в нормальную позицию. В целом ей убрали около 1,5 метра кишки, но в силу ее возраста, это не помешает ей жить полноценной жизнью.

"Прямых угроз для жизни в настоящее время нет. Ситуация находиться под контролем, мы с ней управимся", — добавил заведующий кафедрой хирургии Александр Кутовой.

По его словам Шарова чувствует себя хорошо. Также он указал, что врачи смогли восстановить двигательную активность ног, вопреки прогнозам о том, что она не сможет больше ходить. Впрочем, на ноги ее ставить пока рановато, так как тазовое кольцо пока еще не зафиксировано.

Как сообщает ТСН, девушка уже дала первый комментарий журналистам. Она заявила, что вообще не была знакома с Артемием Рябчуком и даже не знала его имени.

Как сообщалось ранее, стрельба на территории ЮМЗ в Днепре произошла в ночь на 27 января. Тогда 21-летний Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам, убив пятерых из них и ранив еще пятерых.

После этого он скрылся с места преступления и смог выехать в соседнее село. Однако дальше убегать он не стал и вызвал полицию, после чего сдался.

Рябчука обвиняют сразу по трем статьям: убийство, дезертирство и хищение оружия. За содеянное он может получить пожизненное заключение.

Суд принял ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 27 марта.