Десятки загиблих та постраждалих: стало відомо, куди були "прильоти" під Дніпром

На місці продовжують вести роботи, кінцева кількість жертв може бути ще більшою

Внаслідок ракетного удару, який вранці 27 травня завдали по Дніпропетровській області, було розгромлено казарму Національної гвардії під Дніпром, — попередньо загинуло 10 людей, ще десятки постраждали.

Про це начальник місцевої територіальної оборони Геннадій Корбан заявив у рамках ефіру на "ДніпроТБ".

Зазначається, що російські військові завдали ракетного удару "Іскандерами" по казармі Нацгвардії у Дніпровському районі під Дніпром.

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За попередніми даними, загинуло 10 людей, а ще 35 постраждали.

Жертв могло бути ще більше, проте через загрозу подібних ударів українських військових не концентрують в одній локації великими групами.

Пуск ракет стався із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких влучила в ціль. На даний момент на місці подій продовжують працювати правоохоронці, рятувальники та військова комендатура.

Нагадаємо, що ракетного удару завдали рано-вранці 27 травня, — близько 4:15 жителі Дніпра та передмістя чули відразу три вибухи за короткий час, після чого стояли стовпи чорного диму.

Місцеві канали публікували в мережі звуки "прильотів":

Як повідомляв "Телеграф", буквально днями серія ракетних ударів була по підприємству у Кривому Розі, але тоді на щастя обійшлося без жертв.

Натомість смертельним став нещодавній ракетний обстріл Запоріжжя, коли росіяни рознесли торговельний центр та приватний сектор, і заявили, що вдарили по виробництвах "Мотор Січі".