росія нахабно збрехала про удар по Запоріжжю: відео моменту, куди був "приліт" насправді

Брехня російської пропаганди не має меж

У російському Міноборони прокоментували ракетну атаку на Запоріжжі вранці 25 травня. Представники ворожого відомства запевняють, що їхніми снарядами було знищено кілька цехів заводу "Мотор Січ". Насправді ж "приліт" стався у житловому кварталі, через що постраждали будинки та великий торговий центр.

Подробиці розповість "Телеграф", посилаючись на заяву Міноборони рф.

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Варто зазначити, що частково росіяни повідомили правду: Запоріжжя було атаковане ракетами як з повітря, так і з моря. А ось з кінцевою ціллю їхньої зброї вийшов конкретний промах.

Чиновники країни-агресора переконують своїх громадян, що зруйнували виробничі цехи, котрі належать заводу "Мотор Січ". Таку атаку їх нібито змусив здійснити випуск на заводі авіаційних двигунів для бойової української авіації, а також БПЛА.

Втім, безкінечна фантазія росіян не відповідає дійсності. Насправді ракети пошкодили кілька десятків житлових будинків у приватному секторі. Також було розбито місцевий торговий центр. Відео "прильоту" всередині ТЦ вже опублікувало безліч новинних ресурсів.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи існує загроза повного захоплення Запорізької області. Також з’явилася інформація, що місцеві колаборанти, які співпрацюють з окупантами, хочуть, щоб Запорізький регіон був включений до складу Росії.