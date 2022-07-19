Завдали близько 40 ударів: уночі росіяни обстріляли Нікополь (фото наслідків)

Сигнали повітряної тривоги звучали у Нікополі практично добу

У ніч із 18 на 19 липня російські окупанти прицільно обстрілювали Нікополь Дніпропетровської області. Ворогом використовувалися реактивні системи залпового вогню, місту довелося витримати щонайменше 40 артилерійських ударів. На щастя, обійшлося без жертв, проте місцеву інфраструктуру значно пошкоджено.

Більше інформації повідомили у головному управлінні ДСНС України на Дніпропетровщині, а також голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Відомо, що у кількох місцях через "прильоти" почалися пожежі, їх оперативно ліквідували місцеві рятувальники.

"Гради" працювали по Нікополю практично всю ніч, являючи собою небезпеку для всіх містян. Однак завдяки щасливому випадку жоден із снарядів нікого не зачепив. І це при тому, що пошкоджені щонайменше три житлові будинки, одну господарську споруду та ще два підприємства.

На останніх, до речі, не обійшлося без пожеж, проте вогонь дуже швидко ліквідували працівники пожежної служби.

Повідомляється, що дві вулиці Нікополя тимчасово знеструмлені – снаряди перебили лінії електропередач. Відповідні спеціалісти вже працюють над відновленням комунікації.

Варто зазначити, що Нікополь знаходиться під вогнем російської армії вже не першу добу. Днем раніше ударами артилерії було пошкоджено лікарню, постраждала жінка похилого віку.

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