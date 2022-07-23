Росіяни підло обстріляли Дніпропетровщину, але отримали потужну відповідь партизанів: що відомо

Відпускати російських окупант безкарними не збирається ніхто

Нікопольський район продовжує перебувати на лінії вогню російських окупантів, які розташувалися на протилежному березі Дніпра. У ніч на 23 липня ворожі солдати знову використали артилерію, накривши територію Червоногригорівської громади, проте партизани, що орудують на Херсонщині, блискавично влаштували їм вогонь у відповідь.

Таку інформацію повідомляє керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. У своєму Telegram-каналі чиновник наголосив, що під час атаки на Дніпропетровщину, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Удар артилерії припав на "стик" між Червоногригорівською та Марганецькою громадами. Наразі рятувальники перевіряють місцевість на предмет снарядів, що не розірвалися, щоб ліквідувати їх у разі виявлення.

Так яскраво було у небі над Нікопольським районом у ніч проти 23 липня

Херсонські партизани швидко зреагували на роботу російської "арти".

"По "оркам" у відповідь було завдано вогневої поразки, — пише Євтушенко. — Хлопці кажуть, що в окупантів під ногами горітиме земля".

Окремо чиновник подякував людині, яка має позивний "Алладін". Також він наголосив, що всі міста, які перебувають у тимчасовій окупації, зокрема Енергодар, Кам’янка-Дніпровська та Водяне, були і залишаються українською територією.

Нікополь та Червоногригорівка знаходяться на правій стороні Дніпра

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, наскільки неспокійним був ранок у багатьох областях України. Мінімум чотири регіони зазнали ракетної атаки росіян, але частина снарядів була ліквідована засобами ППО.

Найбільше "прильотів" припало на Кіровоградщину. Постраждали не лише малі населені пункти, а й Кропивницький.